Cagliari: il 22 dicembre, la VI edizione di “Babbi Natale in corsa”

La camminata veloce non competitiva si svolgerà su un percorso cittadino di circa sei chilometri. Punto di ritrovo, di partenza e di arrivo al Parco del Colle di San Michele e sosta per le donazioni al Parco di Monte Claro.

La partecipazione libera e gratuita è aperta a tutti: adulti, bambini, sportivi e non sportivi. Unico requisito richiesto è indossare l’abito di Babbo Natale, dal più tradizionale al più originale.

“Babbi Natale in corsa”: gli obiettivi

Sin dalla prima edizione del 2014, la finalità dell’iniziativa solidale di “Babbi Natale in corsa” è la raccolta fondi per beneficenza. Quest’anno, tutti i fondi raccolti al netto delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento saranno devoluti a favore dell’associazione Amelia Sorrentino APS.

Quanto raccolto sarà destinato allo studio, prevenzione e cura di patologie infantili in generale e in particolare per la patologia del volvolo intestinale e per l’acquisto di apparecchiature mediche diagnostiche per il Pronto Soccorso Pediatrico e il Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

Come donare?

Le donazioni potranno effettuarsi nei seguenti modi:

tramite bonifico bancario sul conto del CSI Cagliari con causale “BNC 2019 per Amelia APS” sull’IBAN IT90 F 02008 04818 000102739128;

sul conto del CSI Cagliari con causale “BNC 2019 per Amelia APS” sull’IBAN IT90 F 02008 04818 000102739128; presso il punto vendita Deriu Sport al Centro Commerciale I Mulini in via P. Della Francesca 3, Su Planu a Cagliari;

al Centro Commerciale I Mulini in via P. Della Francesca 3, Su Planu a Cagliari; il 22 dicembre presso il punto di raccolta al Parco Monte Claro e lungo alcune tappe del percorso.

I dettagli dell’iniziativa e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina dell’evento Facebook “Babbi Natale in corsa 2019″, che trovate qui.

Il Centro Sportivo Italiano è l’ente di promozione sportiva più antico d’Italia. Nel 2019 ha festeggiato i suoi 75 anni di attività sul territorio nazionale attraverso la collaborazione di 139 Sedi Territoriali e 19 Sedi Regionali. La sua mission è promuovere lo sport come momento di educazione, crescita, impegno sociale e di aggregazione.

Per informazioni: