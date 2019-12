Cagliari. Centri comunali d’arte EXMA, Ghetto e Castello di San Michele: le aperture di Natale, Santo Stefano e Capodanno

Il Consorzio Camù comunica che i Centri comunali d’arte EXMA, Ghetto e Castello di San Michele in occasione delle festività natalizie e di fine anno osserveranno i seguenti orari:

Martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre gli spazi saranno aperti solo la mattina sino alle 13; mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1 gennaio tutti i centri saranno chiusi.

Nella giornata di giovedì 26 dicembre il Ghetto e il Castello di San Michele osserveranno il regolare orario di apertura (Ghetto 9.00-13.00 e 16.00-20.00 e Castello 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 e poi per tutto il mese di gennaio aprirà con orario continuato dalle 9 alle 17), mentre all’EXMA la sala espositiva dove è allestita la mostra “MADE IN NEW YORK. KEITH HARING (Subway drawings) Paolo Buggiani e la vera origine della Street Art”, chiuderà alle 18 per permettere lo svolgimento nella Sala conferenze (alle 18 e in replica alle 21) del Concerto Gospel del Black soul gospel choir.

Anche sabato 28 dicembre l’EXMA chiuderà alle 18 per lo svolgimento delle due repliche (ore 18 ed ore 21) dello spettacolo ÒJA, O MA’ Quartet messe in scena dal Teatro dallarmadio con Lia Careddu, Giacomo Casti, Fabio Marceddu e Francesca Saba. I testi sono di Francesco Frisco Abate, la traduzione di Cristian Urru, la regia e l’adattamento teatrale di Fabio Marceddu in collaborazione con Antonello Murgia, che cura anche le elaborazioni e incursioni musicali.

Al Ghetto si possono visitare sino al 5 gennaio due mostre: “Tina Modotti – Fotografa e Rivoluzionaria” e “Temperature”, una raccolta delle vignette dell’illustratore Fabio Magnasciutti, il Castello di San Michele ospita invece un viaggio nel mondo dell’incisione: “Tempo e luoghi. Da Francisco Goya a Nino Dore”.

Nell’augurarvi un sereno Natale e un felice anno nuovo vi ricordiamo che negli altri giorni i Centri osserveranno gli orari consueti.

