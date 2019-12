Bologna. La Reggae Band sarda Forelock e Arawak sul palco del Mercato Sonato

Continua la ricca programmazione del Mercato Sonato – l’ex mercato rionale di Bologna che l’Orchestra Senzaspine, in collaborazione con il Comune e il Quartiere San Donato – San Vitale, ha trasformato in un teatro urbano unico nel suo genere in Europa – che prevede, accanto ad artisti di fama internazionale, alcune delle migliori band locali italiane.

Sabato 7 dicembre alle 21.30 sul palco di via Tartini si esibisce la reggae band sarda Forelock & Arawak, che propone il suo secondo album “To The Foundation”, pubblicato nel 2018 dall’etichetta discografica Tempesta Dub e prodotto da Paolo Baldini. Il disco, composto sulle leggendarie melodie di uno dei più grandi interpreti dello stile giamaicano, Dennis Brown, è una commistione di musica reggae e sonorità provenienti dalla Sardegna. Hanno collaborato al progetto artisti giamaicani quali Micah Shemaiah, Luciano e Juba Lion; quest’ultimo, a cui è stato dedicato “To The Foundation” – a seguito della sua morte lo scorso giugno 2018 – è stato già cantante del primo disco d’esordio della band, “Zero”, sempre edito da Tempesta Dub e prodotto da Baldini alla fine del 2015.

«Se “Zero” – dichiara il frontman Forelock – è stato un modo per dichiarare la partenza di una squadra musicale con la volontà di slegarsi dalle mode, quello di “To The Foundation” è una presa di posizione forte nei confronti di come la musica e la sua evoluzione procede ai giorni d’oggi. Il richiamo a spendersi per realizzare qualcosa che vada oltre il packaging e il mero confezionamento del prodotto è il concetto che si spera passi tramite questa ricerca e scoperta della cosiddetta foundation».

Chiude la serata il dj set a base di roots music del bolognese Rise & Shine Sound System, con cui ogni session diventa un profondo viaggio musicale, che parte dalle fondamenta della musica reggae degli anni ’70 fino all’attuale generazione di artisti e produttori che dimostrano quanto questo genere sia in costante evoluzione e tragga vigore da ogni cambiamento.

I biglietti – a 8 euro – sono disponibili presso la biglietteria del Mercato Sonato. L’ingresso agli eventi del Mercato Sonato – gratuiti e a pagamento – è accessibile presentando la tessera Arci 2019/2020. Per informazioni: www.mercatosonato.com.

Forelock, al secolo Alfredo Puglia, nasce a Sassari nel 1987 in una famiglia di musicisti. È il padre Antonio Puglia, un noto clarinettista e direttore dell’Orchestra Filarmonica della Sardegna che lo introduce alla musica classica all’età di otto anni. Forelock si avvicina presto anche ad altri mondi musicali, accompagnando lo studio del pianoforte al canto lirico, alla musica elettronica e alle percussioni africane. L’amore per la musica a 360° lo porta nel 2008 ad entrare in contatto con la famiglia Arawak, una delle realtà reggae più forti della Sardegna nata nel 2003, che negli ultimi anni ha suonato come riddim band per artisti leggendari. In breve tempo Forelock diventa frontman della band e dimostra di essere una tra le voci più promettenti del panorama italiano. Grazie a numerose collaborazioni nate in seguito ai suoi molteplici viaggi in Giamaica, si conquista il titolo di “Top Singa” nella comunità reggae nazionale ed europea. Nel 2013 entra a pieno titolo nel progetto DubFiles, curato dal noto produttore e dubmaster italiano Paolo Baldini, grazie al quale intraprende rapporti collaborativi con giovani artisti della scena europea come Mellow Mood e Sr. Wilson. Le sue tournée lo portano a esibirsi sui palchi dei maggiori eventi reggae italiani ed europei e ad essere chiamato come ospite speciale di tour internazionali assieme a stelle del firmamento giamaicano come Luciano, Johnny Osbourne, Assassin AKA Agent Sasco e Randy Valentine.

05.12.2019