A Oristano apre Fabi’ il punto vendita per chi ama il Bio

Questo è il nuovo progetto della famiglia Frongia, titolare dei supermercati “Vicino a Te” e socio del Consorzio Coralis.

Dal 1975, quando ha aperto il suo primo negozio a Oristano, l’azienda sarda, guidata dalla famiglia Frongia, in oltre quarant’anni di esperienza nel food retail ha sempre dimostrato grande sensibilità nell’intercettare le esigenze dei suoi clienti. Interpretando la propria mission secondo il modello del negozio di vicinato, considerandosi un punto di riferimento per il quartiere d’appartenenza, e centro vitale del tessuto economico e sociale del territorio di riferimento, il Gruppo Vicino a te ha dato vita a punti vendita che per servizi e assortimenti rispondono alle esigenze dei clienti.

Coerentemente con la mission degli store di prossimità, impegnati ogni giorno a soddisfare le richieste di consumatori sempre più consapevoli, la famiglia Frongia ha inaugurato, nel 2015, un punto vendita completamente dedicato ai prodotti biologici: FABI’.

Brillante esempio di continuità imprenditoriale, FABI’ si sposta oggi nei locali che hanno visto nascere il primissimo punto vendita “Vicino a te”, nel cuore di Oristano.

FAre BIo – questo il significato per esteso – oltre che un’insegna vuole essere una promessa e un impegno nei confronti dei clienti sull’assoluta qualità biologica dei prodotti presenti nel punto vendita.

Il negozio FABI’ si presenta con un layout pulito, lineare ma ugualmente caldo e accogliente. I materiali naturali quale il legno sono predominanti in totale coerenza con il dna del punto vendita. All’interno si può trovare un vasto assortimento di prodotti food che spaziano dalle paste alle farine, dai succhi di frutta alle passate di pomodoro, passando per tutti i legumi, spezie, aromi, scatolame: tutto rigorosamente bio, certificato e garantito da aziende di indubbia trasparenza, come Alce Nero, Ki Group, Finsetra sul Cielo, Fior di Loto, Baule Volante. Anche nel reparto fresco si possono trovare prodotti dell’orto-frutta a km. Zero e provenienti da colture biologiche. Anche il pane, sfornato ogni giorno, è prodotto con farine antiche e rigorosamente bio.

Oltre, alla vasta e golosa area food, FaBì mette a disposizione dei propri clienti, attenti al proprio benessere psico-fisico e a quello delle persone della propria famiglia, uno spazio salutista dedicato agli integratori naturali, ai rimedi fitoterapici, alla cosmetica naturale e a oggetti che aiutano il benessere quotidiano all’interno della propria casa, come le lampade di sale dell’Himalaya, consigliate per rendere più salubre l’ambiente in cui viviamo.

Sempre in coerenza con una filosofia bio-sostenibile, nello store è presente una postazione per la vendita di detersivi alla spina.

“La somministrazione di detersivi alla spina che riduce l’utilizzo di contenitori di plastica e gli sprechi e stimola il riciclo, è una delle azioni eco-friendly che credo sia giusto e responsabile che un negozio di vicinato proponga ai propri clienti, specialmente un negozio con le caratteristiche di FaBì” commenta Marco Frongia, uno dei titolari del gruppo Vicino a Te. “Ci piace proporre soluzioni innovative: abbiamo infatti in programma di organizzare all’interno di FaBì degli incontri all’insegna del benessere con una nutrizionista e un’erborista per parlare di buone pratiche per una vita sana, di alimentazione, di rimedi fitoterapici per un buon sonno o una buona digestione o la dieta ideale per l’infanzia”.

“Siamo sempre felici quando uno dei nostri soci inaugura nuovi punti vendita, specialmente quando al loro interno non si vendono solo prodotti ma si condividono pensieri, storie, incontri, responsabilità, come nel caso di FaBì” afferma Eleonora Graffione, presidente del consorzio Coralis.

INAUGURAZIONE: 8 dicembre 2019 ore 10.30

Via Amsicora 19

Oristano

Orari di apertura del negozio: da lunedì a sabato 9-14; 16,30-20

giovedì orario continuato – domenica chius