Bitti saluta “Da Vinci Experience” 

Domenica 8 dicembre chiude il più celebre e visitato percorso multimediale dedicato a Leonardo Da Vinci che, con il supporto e il patrocinio del Comune, è rimasto aperto per oltre 7 mesi. ‘Da Vinci Experience’ ha riscosso un successo quasi inaspettato e sono stati migliaia i visitatori della mostra organizzata nell’ambito delle celebrazioni del 500 anniversario della morte di Leonardo.

Nel giorno della chiusura si terrà uno spettacolo di musica itinerante, giocolieri e trampolieri. L’appuntamento è alle 11.30 in Piazza Asproni con l’ensemble Four For Us. L’iniziativa apre di fatto il programma degli eventi predisposto dal Comune per Natale e Capodanno, che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni. Bitti si conferma centro di eccellenza nel settore dell’accoglienza in Barbagia, grazie a un’offerta variegata e qualificata: dalle bellezze culturali e archeologiche quali Romanzesu, il museo della Civiltà Pastorale e Contadina e quello Multimediale del Canto a Tenore, ai siti naturalistici del Parco regionale di Tepilora che caratterizzano il paesaggio e il territorio, al parco dei dinosauri Bittirex.

Il sindaco. “La mostra è stata una straordinaria occasione di crescita professionale per tanti operatori e ha arricchito l’offerta turistica del nostro territorio”. Così il sindaco, Giuseppe Ciccolini, che ha aggiunto: “L’iniziativa ha registrato un grande successo di pubblico e oltre 100 scuole hanno scelto Bitti per il viaggio di istruzione”.