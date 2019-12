A Cagliari il CTM erogherà il servizio Navette Natale

Il percorso inizia da piazza Yenne (la fermata è quella del Largo Carlo Felice angolo Corso Vittorio Emanuele) davanti al Cagliari Calcio e, passando per il Largo Carlo Felice e nella carreggiata centrale di via Roma, imboccherà la corsia preferenziale di via XX Settembre, via Sonnino, via Paoli, fino a via Dante, via Cocco Ortu, (mercato Civico) e tornerà indietro da via Bacaredda, via Tiziano, via Dante, via Petrarca, via San Benedetto, Via Dante, via Alghero, via Sonnino, via XX settembre, via Roma, Largo Carlo Felice.

Le due navette natale saranno riconoscibili dalla livrea natalizia appositamente studiata con la campagna di quest’anno “Bab-Bus Natale” e avranno a bordo una hostess che venderà i titoli di viaggio e regalerà simpatici gadget a coloro che utilizzeranno il bus navetta. Ricordiamo che il biglietto è acquistabile anche attraverso l’app Busfinder, la nostra applicazione che fornisce anche i tempi di arrivo in fermata.

Orari da piazza Yenne dalle ore 9.00 alle 15.00 ogni 20 minuti (ultima corsa in partenza da piazza Yenne: ore 15.00) e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 ogni 20 minuti (ultima corsa in partenza da piazza Yenne: ore 20.30)

Tariffe : sono validi gli ordinari titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) previsti dalla vigente struttura tariffaria.

CTM – dichiara il Presidente, l’Avv. Roberto Porrà – ha programmato questo servizio per convincere i cittadini a lasciare la vettura a casa o utilizzare i parcheggi di scambio nei giorni prenatalizi, senza dimenticare che l’utilizzo dei mezzi pubblici è un modo per salvaguardare l’ambiente, evitare lo smog e il congestionamento da traffico.