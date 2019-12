Porto Torres, domenica 8 Dicembre inaugurazione della mostra Panoramiche di Sardegna di Arnaldo Maiorani

“Panoramiche di Sardegna” di Arnaldo Maiorani è il titolo della mostra fotografica che sarà inaugurata a Porto Torres, domenica 8 Dicembre alle ore 10,00, presso il Palazzo del Marchese (museo di Andrea Parodi) in Corso Vittorio Emanuele II, 65.

La mostra con ingresso libero, patrocinata dal comune di Porto Torres, rimarrà aperta fino a domenica 22 dicembre, e si potrà visitare tutti i giorni con i seguenti orari: mattino ore 10.00/13.00 sera ore 16.00/20.00.

Gli scatti delle 80 stampe in grande formato, sono stati effettuati nei comuni di Porto Torres, Alghero, Stintino, Castelsardo, Sassari e Bosa.

Ho posto alcune domande al fotografo:

Ciao Arnaldo, com’è nata la tua passione per la fotografia?

“Ciao Michele, sono rimasto affascinato dalla potenzialità della fotografia da tempo immemorabile, prima in analogico, ora in digitale; il dono di fermare il tempo con un semplice click mi ha catturato sin dal primo scatto”.

Vista la tua grande passione, esponi il tuo progetto fotografico al pubblico, cosa ti aspetti da questa mostra?

“Questo e il secondo anno in cui allestisco delle mostre confrontandomi col grande pubblico. L’impulso di interagire con tante persone ha sensibilizzato a dismisura le prospettive delle mie visioni fotografiche, e ogni qual volta mi sforzo di capire a fondo quale attrattiva possa avere agli occhi dei miei visitatori, quindi mi aspetto di crescere fotograficamente, grazie anche alle osservazioni che vorranno farmi”.

Fotografi solo paesaggi della Sardegna?

“Sono attratto moltissimo dalle panoramiche di quest’isola che non smette mai di affascinarmi e son sempre più intrigato dai notturni che sento molto vicini. Mi piace far conoscere anche il mio punto di vista sulla mia Isola, che per tanti anni continuerò ancora a documentare”.

Michele Vacca