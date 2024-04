Non solo microbirrifici,con CalaBeer cantine, artigiani, associazioni e tanta musica per tutta la giornata. Al mattino l’atteso convegno sul lavoro a La Caletta .

Primo maggio: Il lavoro protagonista del quinto CalaBeer (and Wine)

Primo maggio sul pezzo, a La Caletta. Dopo i convegni delle scorse edizioni in tema di ambiente e territorio, il momento di riflessione proposto dall’associazione culturale Kawham all’interno della quinta edizione del Calabeer and Wine verterà sulle questioni legate al mondo del lavoro.

Il dibattito, in programma alle 11 del mattino in piazza del porto e moderato dal giornalista Mauro Piredda, vedrà la partecipazione di Marianna Massaiu, formatrice e docente, laureata in scienze psicologiche del lavoro, Antonio Satta, sociologo efunzionario regionale dell’agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, e Sebastiano Pira, consulente, formatore, docente nel campo del food and beverage e socio co-fondatore di Bhospitality.

Si parlerà quindi di disoccupazione e di ricadute sociali del fenomeno, di lavoro femminile, delle attuali opportunità per lavoratori e nuovi imprenditori e della formazione come strumento centrale per la crescita e lo sviluppo di un azienda eper il benessere dei dipendenti.

Al dibattito, che sarà chiuso dai saluti di Davide Fais del direttivo di Kawham, parteciperà anche l’assessore comunale dello Sviluppo economico Stefano Grecu in rappresentanza dell’amministrazione locale, principale partner dell’evento.

Non una semplice festa della birra, ma un appuntamento dove i microbirrificiartigianali e le cantine si uniscono ad altre realtà artistiche e associative del territorio e ai grandi temi.

«Come ogni anno – affermano da Kawham –, col supporto delle imprese locali e del Comune di Siniscola, intendiamo promuovere un modello di sviluppo sostenibile a livello economico, ambientale, e sociale. Il tema del lavoro, che ben si sposa con la data del primo maggio, è un qualcosa alla quale ambivamo da tempo».

Il Calabeer and Wine inizierà al mattino, dalle 10, dalla piazza del Porto sino all’incrocio tra via Nazario Sauro e via Ancona, ossia le strade principali della rinomata località costiera.

Sei gli stand dei microbirrifici che troveremo lungo il percorso: Triulada, Arabus Beer,Centoteste, Zemyna, Santu Jorgi, Birrificio agricolo Reforte.

Tali postazioni saranno disposte ad intervalli regolari insieme a quelle delle realtà vinicole Sassu, Binza ‘e su Re, Cantina Giacu, Cantina Giovanni Ladu e Cantina Sorres. Insieme a loro anche una serie di punti expo: il riciclo, l’oggettistica e gli hobbisti dell’Associazione creativi del Nuorese; gli artigiani di Ceramiche Deiana; i cestini intrecciati di Luca Funedda; i chicchi antichi de I Grani di Atlantide; l’artigianato e i coltelli di Sergio Corrias.

Tra i punti di interesse anche gli stand di Cosmo, main partner dell’evento con un servizio di noleggio con conducente attivo per tutta la giornata, e della Rete d’impresa La Caletta, con info e merchandising. Il tutto coordinato dagli organizzatori della manifestazione che avranno il loro info point per fornire assistenza, guida e promozione del territorio.

Fitto anche il programma dell’intrattenimento musicale con due Dj set (Ozzy e Giove), quattro esibizioni dal vivo (Made in Japan, Dirty Cheese, Mnemonia e Prisma) e una web radio con live streaming, interviste e musica dei Dj.