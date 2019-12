Porto Torres, nuova interruzione idrica nell’area industriale da parte di Enas alle vasche del Consorzio industriale

A seguito dell’interruzione odierna dell’erogazione idrica da parte di Enas verso le vasche di accumulo del Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito di Porto Torres, per interventi di manutenzione comunicati soltanto ieri, sono in esaurimento le riserve idriche consortili sia di acqua potabile che per usi industriali.

Al momento l’Enas non è in grado di comunicare quando il servizio sarà ripristinato.