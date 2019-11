Sondaggio Dire-Tecnè: la Lega ‘mangia’ il M5S, crolla la fiducia in Conte

Dati che confermano la Lega come primo partito (34,5%). Al secondo posto il Pd (18,8%) che però perde 0,5% rispetto a due settimane fa. Quindi il M5S, terzo, al 16,8%. Balzo in avanti di Fratelli d’Italia, con un +0,7% in quindici giorni che lo stabilizza quarto partito col 9,1% complessivo.

Stabili gli altri partiti, con oscillazioni contenute nello 0,2% per Forza Italia (8,1%), Italia Viva (4,5%), +Europa (1,8%), Sinistra (1,7%), Verdi (1,4%).

