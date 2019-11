Sassari: martedì un incontro con l’associazione “Mi riconosci?”

Si terra nei locali del Coffee Pug di viale Umberto 83/B l’incontro del gruppo locale dell’ associazione “Mi Riconosci sono un professionista dei Beni Culturali?” con i lavoratori e gli studenti del settore Beni Culturali del Nord Sardegna.

Sarà un incontro per lo più conoscitivo, per discutere dell’attuale situazione del settore, mettere a punto le strategie per il Nord Sardegna e gettare le basi per l’incontro ufficiale alla presenza dei rappresentanti nazionali che si terrà nei prossimi mesi.

Con queste premesse, l’associazione “Mi Riconosci? Sono un Professionista dei Beni Culturali”, da diversi anni attiva sul territorio nazionale e già ben radicata anche nel Sud della Sardegna, si prepara a incontrare chiunque ruoti attorno al mondo dei Beni Culturali. Si tratta in realtà del secondo incontro, dopo quello svolto circa un anno fa nei giorni che precedettero l’importante manifestazione nazionale di Roma.

L’incontro si svolgerà nei locali del Coffee Pug in viale Umberto I 83/B a Sassari martedì 12 novembre dalle ore 16.45. Professionisti, Studenti, Laureati, associazioni di categoria sono invitati a partecipare.

Mercoledì 13 invece, nella Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, dalle ore 18.00, sempre Mi Riconosci? modererà l’incontro: “Il lato oscuro dei beni culturali. Resistere a trent’anni di esternalizzazioni e lavoro gratuito”, con diversi interventi da parte di associazioni e professionisti del settore.