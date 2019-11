Premio Montezemolo: la vincitrice è la sarda Daniela Ducato

IL PROGETTO PREMIATO Lana, sughero, canapa, vinacce o bucce di pomodoro. Oltre 100 materie che da scarti – o eccedenze come preferisce definirli Daniela Ducato – sono diventate 150 biomateriali rinnovabili realizzati senza l’impiego di prodotti petroliferi. Grazie a questa donna, nascono le filiere Edizero, in cui si produce utilizzando solo sottolavorazioni eccedenti da fonti rinnovabili, per garantire l’assenza di sottrazione di suolo, di risorse idriche e di competizione con la produzione di cibo. Multidisciplinarietà e relazioni Dal 2007, Daniela Ducato trasferisce le esperienze nei progetti della Banca del Tempo “di comunità” in una nuova Banca del Tempo di tipo imprenditoriale, dedicata alla produzione industriale, ma circolare e centrata sull’economia della relazione. Imprese, scienziati, territorio, istituzioni e scuole condividono ricerche, scambiano il tempo, si aiutano e collaborano per far emergere abilità poco riconoscibili, favorire il pensiero divergente con la finalità di realizzare nuove biotecnologie industriali, nuovi prodotti, nuove competenze e nuovi lavori. Da questa multidisciplinarietà di relazioni tra aziende e dalle competenze integrate in ambiti diversi (dell’architettura, agricoltura, chimica, medicina, biologia, veterinaria, ingegneria, fisica, geologia), tra il 2008 ed il 2019, nascono nelle filiere Edilzero.