Sinnai: consegna dei fondi raccolti alla kebabberia di via Eleonora D’Arborea

Insieme all’associazione Radio Fusion e ad alcuni nostri concittadini abbiamo cercato di realizzare questo desiderio di giustizia.

La raccolta fondi ha ottenuto una notevole partecipazione e si è riusciti a raccogliere poco meno della somma sottratta durante la rapina, ma è stata un’importante manifestazione di solidarietà dei sinnaesi che ci rende orgogliosi perché, in questo momento, poter dire che a Sinnai non c’è solo rassegnazione o egoismo individualista è per noi motivo di consolazione e speranza.

Per dare un segno tangibile di questi semi di speranza, manifestare solidarietà a chi ha subito per due volte in pochi mesi una violenza dettata anche da ragioni di intolleranza, e ribadire che è inaccettabile ogni idea di solidarietà subordinata all’appartenenza o alla provenienza, il giorno 9 novembre 2019 alle ore 18:00 presso la kebabberia in via Eleonora D’Arborea n.1, avverrà la consegna dei fondi raccolti ad Alì, in concomitanza col suo compleanno.

La Presidentessa dell’Associazione MADIBA di Sinnai

Valentina Pusceddu