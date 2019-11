Sassari: “Performa Sardegna” promuove due corsi di formazione continua di vetrinistica e inglese

L’Academy della Confcommercio, “Performa Sardegna”, in stretto raccordo con la Società di Formazione Manageriale, “Equilibrium Consulting”, sta promuovendo due brevi corsi di formazione continua, completamente gratuiti, in materia di “Visual Merchandising e allestimento della vetrina/display del non food” e “Lingua Inglese per il settore vendite”, espressamente rivolti agli operatori del settore commerciale.

Il Progetto si inserisce nel quadro dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione continua per le imprese del settore dell’Artigianato e del Commercio, recentemente emanato dalla Regione Autonoma della Sardegna a favore non solo dei dipendenti ma anche degli imprenditori, soci, collaboratori e coadiuvanti delle imprese.

L’iniziativa dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale intende concorrere a migliorare la competitività delle imprese attraverso il rafforzamento delle competenze dei lavoratori funzionali ai processi di crescita e di ammodernamento, con particolare riferimento ai settori del commercio e dell’artigianato, sulla base dei fabbisogni – espressi e latenti – del mercato del lavoro locale, segnalati dai portatori di interesse, con particolare riferimento alle Associazioni di categoria.

Per partecipare al Progetto Formativo, le imprese interessate sono tenute a compilare debitamente l’apposita modulistica, inoltrandola, entro e non oltre martedì 3 dicembre, agli uffici della Confcommercio.

Gli uffici dell’Organizzazione restano a disposizione per ogni ulteriore informazione in proposito: Nora Pinna – tel. 079.2599524.