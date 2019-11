Martedì 3 dicembre a Sassari e Nuoro la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”

Anche per il 2019 il MiBACT sostiene l’iniziativa “Giornata internazione dei diritti delle persone con disabilità” con lo slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”, promuovendo in tutto il territorio nazionale manifestazioni ed eventi volti ad assicurare a tutti il diritto alla partecipazione e all’accesso ai luoghi e ai contenuti culturali, come sancito dall’art. 3 della Carta Costituzionale e dall’art. 30 della Convenzione ONU.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro aderisce alla giornata con la manifestazione “Amare l’arte e l’archeologia” e propone, martedì 3 dicembre, tre appuntamenti in collaborazione con Enti, Istituti e Associazioni che operano nel settore delle disabilità, del recupero e dell’inclusione di soggetti deboli.

Centro di Restauro e Conservazione dei beni culturali

Via Auzzas n. 3 – Sassari, Li Punti

In collaborazione con Associazione Mondo X Sardegna guidata da Padre Salvatore Morittu

Visite guidate alla Mostra “Frammenti” e ai laboratori del Centro

Orario della manifestazione: 9.00 – 18.00

Museo Archeologico della città di Alghero

Via Carlo Alberto 72, Alghero

In collaborazione con il Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Associazione Laboratorio delle Strategie.

Visite guidate al Museo Archeologico di Alghero con l’ausilio della lingua dei segni e di esperienze tattili su riproduzioni di reperti archeologici realizzate dal Centro di restauro e conservazione della Soprintendenza

Orario della manifestazione: 11.00 – 13.00; 17.30 – 20.00

Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas

Via Nazario Sauro, Perfugas

In collaborazione con il Comune di Perfugas e la Soc. Sa Rundine

Presentazione dei lavori al Pozzo sacro di Predio Canopoli e visita guidata con approfondimento della sezione tattile.

Solo per questa giornata sarà esposto, prima del restauro, un interessante reperto ritrovato nel corso dello scavo

Orario della manifestazione: 17.00

