Il duo vocale Sospiri debutta col primo singolo “Molecole”

I Sospiri sono un duo vocale formato da Maria Paolucci e Davide Mura, due ragazzi sardi di Domusnovas e Musei che hanno da sempre il sogno della musica. Il progetto “Sospiri” è nato quasi per caso tra i banchi di scuola, ma da qualche anno a questa parte sta divenendo realtà.

Maria e Davide sono tornati per la terza volta a Sanremo per le semifinali nazionali di Areasanremo 2019, ma nemmeno quest’anno hanno avuto accesso alla finale. Ma non tutto è perduto perché, tornati dall’esperienza sanremese, sono entrati in contatto con l’etichetta discografica indipendente Matilde Dischi, che gli ha proposto di pubblicare il singolo destinato a Sanremo sotto la loro etichetta, all’interno del progetto emergente “Maionese Project” e distribuito da Artist First, leader in Italia per distribuzione musicale.

Il singolo Molecole è disponibile dal 29 novembre in tutti gli store digitali e streaming online. https://open.spotify.com/album/5cfHy2dct5DKMr87Sqw0L2?si=U1z8NcKDTmWMGzu38Jop7w

Molecole segna quindi l’inizio di una nuova avventura per i Sospiri, il primo vero e proprio debutto discografico sognato in tanti anni. Si tratta di un brano pop italiano, energico, dalle sfumature elettroniche ed indie, che parla di non arrendersi nonostante ci siano ostacoli che nella vita sembrano impossibili, bisogna sempre combattere per raggiungere i propri sogni, anche quando possano essere quasi irraggiungibili.

Questa canzone è stata scritta da Maria e Davide (Sospiri), insieme ad un autore torinese loro amico, Michele Mastrosimone, in arte Michele Mers. La produzione invece è tutta made in Sardinia, di AD Power Production di Lorenzo Cuscusa, che da sempre sostiene i ragazzi nei loro progetti.

I Sospiri, chi sono

Maria Paolucci, classe ’94 e Davide Mura, classe ’92, sono due ragazzi sardi con la passione per la musica sin dalla tenera età. Si sono conosciuti nel 2010, in occasione del concerto della scuola superiore e da quel momento non si sono mai persi di vista.

Maria è laureata in Progettazione turistica ed è guida turistica e Davide lavora nella distribuzione all’ingrosso, i due sono entrambi appassionati di turismo e tengono tanto alla loro terra tanto che si sono fatti conoscere nel gennaio 2018 con la pubblicazione del loro primo singolo “Abiti nell’Universo”, brano dedicato alla valorizzazione turistica del Sulcis Iglesiente.