Sassari: il 6 novembre, andrà in scena “Der boxer” per Generazione Z a teatro

Immersi in laboratori, incontri e altre attività, studenti e insegnanti degli istituti scolastici sassaresi saranno introdotti all’arte teatrale anche attraverso una serie di rappresentazioni di assoluto livello, che ripartono dopo il ciclo di messinscene primaverili a loro dedicate.

Il primo appuntamento è fissato per il 6 novembre nell’auditorium di via Montegrappa. Alle 11 per le scuole e alle 20:30 per tutti c’è “Der boxer”, lo spettacolo scritto e portato in scena dall’autore, regista e attore Michele Vargiu, accompagnato sul palco dalle musiche dal vivo di Elva Lutza, straordinario ensemble composto da Gianluca Dessì alle chitarre e da Nico Casu alla tromba. Il monologo che Vargiu ha dedicato a Johann Trollman, il pugile sinti che sfidò il nazismo, inaugura col doppio appuntamento di Sassari un’intensa tournée nazionale, che lo porterà in alcune delle più importanti città italiane.

Michele Vargiu racconta la vera storia del campione Johann Trollmann, giovane pugile sinti che, con determinazione, ha sfidato il Terzo Reich e si è fatto amare da un popolo intero, “danzando” sul ring e sfidando l’assurdità delle leggi razziali. Una vicenda di sport senza tempo, di amore e di guerra, una discesa senza freni in uno dei periodi più bui della storia, narrata con rigore storico e senza rinunciare alle suggestioni del racconto teatrale, impreziosita dalle musiche dal vivo degli Elva Lutza.

La narrazione di Vargiu porterà lo spettatore dai vicoli della fredda Germania al calore delle arene gremite, incalzante come un incontro di boxe. Tra luci soffuse e scenografie essenziali a farla da padrone sarà il racconto di Michele Vargiu e le musiche klezmer e balcaniche suonate dal vivo da Gianluca Dessì e Nico Casu.

L’ingresso allo spettacolo serale costa 10 euro, 8 euro per gli studenti universitari e i gruppi di almeno cinque persone. I biglietti potranno essere acquistati al botteghino nel giorno dello spettacolo, ma sono già disponibili online su www.artstribu.it.

L’ingresso al matinée dedicato alle scuole costa 5 euro. i dirigenti e gli insegnanti interessati possono chiedere dettagli e informazioni alla mail eventi@artstribu.it o al numero +393460975646.