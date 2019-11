Cagliari, -2 alla trasferta contro l’Atalanta: si fermano Birsa e Ceppitelli

Ad Asseminello si continua a lavorare in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Atalanta di Gasperini.

L’allenamento odierno è cominciato con un’analisi video, poi la squadra ha lavorato sull’elasticità in palestra. In campo i rossoblù hanno svolto delle esercitazioni tattiche sugli sviluppi offensivi di squadra, ma anche individuali.

La giornata, però, non è stata totalmente positiva per Maran: lavoro personalizzato per Ceppitelli, a seguito del riacutizzarsi della farcite plantare, e Birsa, a causa di un problema al piede.

Domani mattina ci sarà l’allenamento di rifinitura, mentre alle 13 ci sarà come di consueto la conferenza della vigilia di Maran.