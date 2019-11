Pro loco Posada: attivati i corsi di intreccio e ricamo

Sono corsi adatti a tutti, sia a coloro che sono già esperti e vogliono approfondire alcune tecniche o conoscerne delle nuove, sia a coloro che sono alle prime armi e vogliono cimentarsi e creare i primissimi lavori.

Corso di ricamo

Imparare a ricamare è abbastanza semplice, si inizia piano piano con punti semplici che riproducono lettere, iniziali, fiori e disegni di ogni genere per personalizzare tovaglioli o biancheria, corredi da bambino, accessori sino ad arrivare a creare degli originalissimi ricami per rendere unici i propri vestiti.

Lo scopo del corso di ricamo è quindi fornire le conoscenze degli strumenti e le nozioni tecnico/pratiche del cucito a mano.

Corso di intreccio

Con il corso di intreccio si affronta anche un discorso botanico-antropologico-culturale, ossia distinguere le erbe spontanee e le piante adatte a tale scopo, sapere dove crescono, quando si tagliano e come si conservano. Apprendere come si lavoravano un tempo in un percorso fra diversi materiali e stili tradizionali per poter intrecciare oggi e immaginare utilizzi creativi un domani. Un modo antico di imparare, andando a toccare con mano tutte le parti del ciclo: dalle piante ai cesti.

Entrambi i corsi permettono di esprimere la propria fantasia, la propria creatività e con la cura dei dettagli e la precisione si possono ottenere ottimi risultati.

Per maggiori informazioni su iscrizione e lezioni, presentarsi direttamente ai corsi.