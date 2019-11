Cronaca

Orgosolo: arrestato uno dei rapinatori che il 31 luglio hanno assaltato l’ufficio postale

La Polizia di Stato, a seguito di indagini coordinate dal Pubblico Ministero di Nuoro, Dr. Riccardo Belfiori, ha eseguito, in Firenzuola (FI), una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina nei confronti di Rubanu Agostino, nato il 07/11/1992 a Nuoro, residente in Orgosolo (NU), macellaio.