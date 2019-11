Lanusei. Fiera delle Castagne e del Vino Nuovo 2019

Per chi ama l’autunno, l’infinita gamma cromatica di cui si veste la natura, le atmosfere affascinanti dei primi freddi, la Fiera delle Castagne e del Vino Nuovo di Lanusei è la destinazione ideale. Andare alla ricerca dei banchetti nel centro storico, ascoltare i dibattiti, assaggiare i prodotti del territorio e assistere agli spettacoli di strada, è un buon passatempo, da praticare tra le vie del centro, quando il clima invita a conoscere meglio la cittadina che per tre giorni diventa più che mai, patria dei cibi locali.

I prossimi 15, 16 e 17 novembre l’atmosfera del centro storico di Lanusei avrà le sfumature calde della nuova stagione, alla Fiera che celebra la sua 5^ edizione, organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Le Falere”, sarà possibile salutare l’autunno immersi in un ambiente unico. La storica via Roma con i suoi palazzi antichi che ancora oggi rivelano un carattere del tutto particolare e le cantine aperte, sapranno regalare sensazioni di intimità, calore e allegria.

Programma

Venerdì 15 novembre

A Lanusei l’atmosfera si farà ancora più affascinante con l’avvio della Sagra alle 10.00, si parte con il Simposio di Scultura. Per tutti e tre i giorni il centro storico di Lanusei sarà ritmato dal lavoro di 4 sapienti maestri scultori che realizzeranno altrettante opere in grado di migliorare l’arredo urbano della cittadina. Gian Leonardo Viglino (Lanusei), Alfio Sulis (Lanusei), Francesco Cadeddu (Assolo) e Gabriele Loi (Sestu) si esibiranno artisticamente nella piazza del Fico, davanti l’ingresso del Museo Civico Franco Ferrai.

Alle 18.30 presso il Teatro Tonio Dei si apriranno i lavori per il convegno dedicato a “Castagne e vino nuovo” curato dall’Agenzia Laore. Il dibattito sarà caratterizzato dalla presenza dei produttori e dei tecnici che potranno fornire nuove strategie per chi, in un territorio come quello di Lanusei, coltivato da castagneti sempre in costante aumento, potrà fare diventare l’area di grande interesse non solo per chi desidera produrre castagne ma anche per individuare gli innumerevoli usi che di questo prodotto, si possono fare in ambito culinario.

Da sabato 16 novembre la via Roma di Lanusei sarà il luogo privilegiato nel quale apprezzare le infinite varianti dei cibi locali ma anche per quanti sono mossi dal desiderio di conoscere delle cantine vitivinicole locali, il rapporto tra il vino nuovo e le pietanze della tradizione.

Alle 17.00 : apertura della mostra mineralogica e la mostra micologica nel Museo Civico Ferrai.

18.00: apertura degli stand dei produttori di vino, castagne e prodotti enogastronomici, ci saranno anche gli artigiani e gli hobbisti della manifattura isolana.



19,00 : nella via Roma un tuffo nello spettacolo con Trial Riffo Show, l’esibizione di trial in bicicletta con ostacoli. Per i più coraggiosi prova di reverse bike, con una bici costruita al contrario.

19.30 : apertura dei sei punti di ristoro con menù che comprende malloreddus, frittelle di fiori di zucca, zuppa di castagne.

20.00: spettacolo continua nella piazza della cattedrale con Faisca de Luz, per uno show di giocoleria e danza con il fuoco ed evoluzioni aeree.

21.30: sarà il momento di Intuizioni verticali la performance site specific che con le evoluzioni acrobatiche sulle pareti verticali, troverà palcoscenico sugli antichi palazzi della via Roma.

Domenica 17 novembre

Le castagne e il vino nuovo saranno ovviamente grandi protagonisti anche della giornata di domenica arricchita da spettacoli, sport e degustazioni. Si comincia alle 9.30 con la gara di Mountain Bike con partenza da Piazza Vittorio Emanuele e arrivo in via Zanardelli da compiere 15 volte per un totale di 17,400 km e un dislivello positivo di 1000 metri.

Alle 10.00 : apertura degli stand dei produttori di vino, castagne e prodotti enogastronomici, hobbisti/artigiani.

10.30 : apertura mostra micologica, a cura di Luigi Arras presso Museo Civico Ferrai.

11.30 : esposizione di rapaci a cura di Alessandro Vicini in piazza Vittorio Emanuele II.

12.30 : apertura punti di ristoro.

17.00 : intrattenimenti musicali lungo la via Roma e spettacolo con le bolle.

19.00 : Faisca de Luz tornerà nel centro storico in Piazza Vittorio Emanuele II questa volta con i suoi spettacoli di volteggio acrobatico.

19.30 : apertura dei punti di ristoro e Wine Experience, degustazione con sommelier dell’AISI al Museo Civico Ferrai.

La Fiera delle Castagne e del Vino Nuovo di Lanusei è organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Le Falere”, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio Regione Sardegna, Pro Loco e Comune di Lanusei.