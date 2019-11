Al Museo Diocesano Arborense si terrà il settimo appuntamento della X^ Rassegna “Domenica in concerto”

Domenica 10 novembre alle ore 18.00 nella Sala “S. Pio X” del Museo Diocesano Arborense si terrà il settimo appuntamento della X^ Rassegna “Domenica in concerto” che vedrà protagonista il Duo corno e pianoforte composto da Edoardo Perniciano e Nicola Guidotti.

L’incontro di questi due giovani talenti, che si stanno perfezionando al Conservatorio di Cagliari, ci permette di apprezzarli sia come solisti che in duo. Nicola Guidotti si è già fatto conoscere dal pubblico sardo con le sue interpretazioni classiche e romantiche ed il giovanissimo Edoardo Perniciano, solista di uno strumento che difficilmente si ascolta nelle rassegne di musica da camera, eseguirà un tempo di concerto di Mozart, contribuendo alla diffusione del repertorio per corno.

Il concerto è organizzato dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari e il Museo Diocesano Arborense e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e under 18 € 5,00

Botteghino il giorno del concerto dalle ore 18.00 c/o il Museo

Info: Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca – Oristano

Tel. 0783.303966 cell. 339.8727128

Mail: info@enteconcertioristano.it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Programma:

Haydn Sonata in do minore n. 20 hob. XVI Bozza En Fôret Op.40 Chopin Polacca op. post. in sol diesis minore n.14 Saint-Saëns Romance op.36 Chopin Polacca in la bemolle maggiore Op.53 Eroica

W. A. Mozart Terzo tempo dal concerto per corno e orchestra n. 4 KV. 4