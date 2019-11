A Roma il PMexpo 2019, manifestazione italiana dedicata alla diffusione delle metodologie del Project Management

Venerdì 8 novembre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso l’Auditorium Massimo di Roma, l’ISIPM (Istituto Italiano di Project Management), presenta il PMexpo 2019, la più grande manifestazione italiana dedicata alla diffusione delle metodologie del Project Management.

L’invito è rivolto ai project manager e a quanti si vogliono avvicinare a questa cultura sempre più attuale e diffusa, anche nella PA.

Il PMexpo 2019 (www.pmexpo.it) è l’evento più importante di ISIPM (www.isipm.org), indirizzato a sostenere un percorso di incontri e di aggiornamenti rivolto alle esigenze e skills di ogni Persona che vuole identificarsi e misurare le proprie competenze con quelle dei relatori.

L’obiettivo della manifestazione è quello di sostenere l’apprendimento costante e la crescita di una PM community che possa essere identificativa e referenziale degli interessi di ogni Project Manager e di chi vuole conoscere questa metodologia.

Persona, Competenze, PM community: queste le tre parole chiave dell’evento giunto alla sua VIII Edizione.

Il ruolo della ‘Persona’ torna in primo piano, e diventa imperativo considerare le sue esigenze per colmare lo skill gap tra la Persona e le Aziende attraverso un apprendimento costante.

Il PMexpo è una grande occasione per far nascere nuove capacità, spesso interdisciplinari, e far scoprire nuove attitudini anche attraverso esperienze personali.

L’obiettivo della PM Community sarà quello di collegare, coinvolgere e stabilire relazioni a lungo termine per soddisfare le aspettative degli utenti.

Oggi, il Project Management assume un’importanza fondamentale per la crescita o la sopravvivenza nelle economie evolute del nostro Paese .

La metodologia di questa materia è talmente attuale da essere stata già inserita nella Riforma Madia 2017 della Pubblica Amministrazione e prevista nel prossimo piano triennale 2019-2021 dell’Agid, Agenzia per l’Italia Digitale.

Ad aprire i lavori del PMexpo 2019 sarà proprio il Direttore Generale dell’Agid, Teresa Alvaro. Giulia Bongiorno, ex ministro per la Pubblica Amministrazione, ha individuato la dottoressa Alvaro tra le 74 candidature esaminate e ha commentato la sua nomina dicendo: “Alvaro è un’eccellenza e il settore ha bisogno di eccellenze”.

Altra partecipazione di rilievo sarà quella di Mr. Harold Kerzner, uno degli esponenti di spicco al mondo in materia di project management, pianificazione strategica e gestione della qualità totale. Kerzner è l’autore del celebre “Project Management”, edito da Wiley, una vera e propria ‘bibbia’ della materia. L’appuntamento con Harold Kerzner sarà nel pomeriggio, con un collegamento video dall’America.

Non ci saranno solo speechs. Il PMexpo 2019 presenterà l’apertura del censimento nazionale per misurare il livello della maturità aziendale del nostro Paese attraverso il portale www.maturita.isipm.org ed un workshop dedicato al modello ISIPM-Prado.

Poi, come ogni anno, assegnerà borse di studio a studenti delle scuole superiori e delle università. I partecipanti più attenti saranno premiati con la copia autografata del libro di Mr. Kerzner.

In questa giornata Microsoft, in anteprima nazionale, annuncerà la nuova soluzione “Project per il Web” che risponde alle esigenze di un Project Manager, sempre più orientato al business ed alla comunicazione/collaborazione all’interno di team che operano in mobilità.

L’ingresso è gratuito e le iscrizioni sono aperte! (https://www.pmexpo.it/iscrizioni-2019)

Indirizzo:

Auditorium Massimo

via Massimiliano Massimo 1 – Roma

