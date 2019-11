Imperia: ieri l’ultimo saluto al partigiano Tonino “Fedor” Simonti

Grande commozione e partecipazione di pubblico, ieri pomeriggio, al cimitero di Imperia-Oneglia, per l’ultimo saluto al partigiano Tonino Simonti “Fedor”, componente della gloriosa “Banda Felice Cascione“.

Sulle note della canzone “Fischia il Vento“, la canzone simbolo della resistenza, scritta proprio dal Comandante Cascione, è stata salutata la bara di Alterisio, uno degli ultimi grandi testimoni del periodo della Resistenza ligure.

Fedor fu intimo amico, nonché fedele guardia del corpo dell’eroe nazionale Felice Cascione. Fu lui, quel tragico 27 gennaio 1944 ad Alto (CN), a vedere le truppe nazi-fasciste che salivano ad attaccare i partigiani di Felice Cascione e a dare l’allarme ai suoi compagni.

Ugo Mela, presidente dell’ANPI-Imperia ricorda così Simonti:

Giovanni Rainisio, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Imperia, ha sottolineato che:

Tonino era un punto di riferimento e un esempio per tutti noi. Era una persona gentile, seria, allegra, che non alzava mai la voce, ma diceva sempre la sua. Simonti ha dato un grande contributo all’affermazione della guerra di liberazione in Liguria. È stata una figura importante, che dobbiamo ricordare nei momenti come quelli di oggi, nei quali i grandi valori e gli ideali della Resistenza sono messi in discussione.