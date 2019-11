Libri: è uscito oggi “Piacere immortale”, il nuovo romanzo di Dahlia Morrison

In breve

Piacere immortale

Editore: Caosfera

Collana: Essenza+

Autore: Dahlia Morrison

Genere: erotico

ISBN: 9788866286028

Prezzo: €17,00

Il libro: “Piacere immortale”

Sono Jamison e sono un vampiro. Sono un tipo solitario, ma la mia indole curiosa mi ha sempre spinto a osare e, spesso, mi sono cacciato nei guai. Nonostante tutto, però, vivo la mia vita al massimo. Ho provato praticamente di tutto. Sono diventato persino un attore di film per adulti, una vera pornostar. L’ho fatto per mettermi alla prova, è cominciato tutto per gioco, ma poi ho incontrato lui. Ho seguito una passione, un desiderio… e da quel giorno in poi niente è stato più lo stesso.

L’autrice: Dahlia Morrison

Dahlia Morrison scrive da sempre, ma lei direbbe che non ha scritto ancora abbastanza. Nata in provincia di Frosinone, si trasferisce presto nella quiete della campagna: arrivata a un quarto di secolo decide che l’ambiente toscano è quello che fa per lei. Si è da sempre data da fare con gli Urban Fantasy, ma ha deciso di mettersi alla prova con il suo primo Romance. Al momento, lettura, scrittura, studio (e gatti) sono ciò che riempie di impegni la sua vita.

Ordini: ordini@cinquantuno.it

Info su: https://www.caosfera.it/libri/piacere-immortale/