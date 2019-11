Cagliari: nasce la prima campagna contro HIV e AIDS in Sardegna

La conferenza stampa, che vedrà la presenza dell’Assessore alla Sanità Dr. Mario Nieddu e i responsabili comunicazione Lila, si terrà presso i locali dell’Assessorato alla Sanità, Via Roma 223 a Cagliari, venerdì 22 novembre 2019 alle ore 10:00, nella sala riunioni del IV piano.

L’azione congiunta di LILA Cagliari e della Regione Sardegna consegue l’importante risultato di invertire la rotta, in materia di prevenzione e lotta al virus HIV nella nostra Isola, ponendo fine a un lungo silenzio nella comunicazione istituzionale sul tema. Viene infatti varata quest’anno, in occasione del 1° Dicembre (World AIDS Day), la prima Campagna Regionale di comunicazione istituzionale per l’informazione, la prevenzione e la lotta contro HIV e AIDS.

Questa importante azione di comunicazione, promossa dal Consiglio Regionale e dall’Assessorato alla Sanità, è stata affidata a LILA Cagliari e prevede una serie di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione istituzionale, di massa e ad ampio raggio, rivolte a tutta la popolazione in Sardegna. La campagna farà particolare riferimento alle fasce giovanili, che sono le meno informate e risultano essere oggi, statisticamente, le più esposte al rischio infezione da HIV.

Durante la conferenza stampa saranno presentati i dati epidemiologici regionali pubblicati dal Centro Operativo AiDS dell’Istituto Superiore di Sanità (COA-ISS) e i dati della ricerca EducAids 2019 rivolta agli studenti delle scuole superiori di Cagliari.