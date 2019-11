Eventi

Cagliari: il 26 novembre, la presentazione della rivista “Genesis”

Martedì 26 novembre 2019, alle ore 17:30, nella Sala Eleonora D’Arborea in via Falzarego 35 a Cagliari, il Centro di documentazione e studi delle donne presenta il n. XVII/2 2018 della rivista della Società Italiana delle Storiche - "Genesis" - per Anna Rossi Doria.