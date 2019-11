Richiamata dal MinSal l’uvetta sultanina di Eurospin per ocratossina A oltre i limiti

Si tratta del lotto 450020556-14-1182, con scadenza 30 marzo 2021, in vendita nei discount Eurospin nelle confezioni da 250 grammi.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto ma di restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso, di non far consumare ai bambini il prodotto con il numero di lotto segnalato e riportarlo al punto vendita d’acquisto.

L’ocratossina A, spiega l’autorità Europea per la sicurezza alimentare, è una micotossina prodotta da numerose specie fungine appartenenti ai generi Penicillinum e Aspergillus, molto diffusi in natura. Le micotossine come l’OTA si formano durante la crescita delle colture e di solito si sviluppano durante il deposito; queste sostanze sono state segnalate come contaminanti degli alimenti.

I precedenti ritiri relativi a ocratossina A

Non si tratta del primo ritiro di un prodotto legato alla presenza di ocratossina A superiore al limite previsto dal regolamento europeo. Era già successo qualche giorno fa con diverse confezioni di Mix di bacche e frutta essiccata a marchio Wellness Mix e, a settembre, con le confezioni da 250 grammi del caffè 100% ARABICA MACINATO BIO, prodotto dall’azienda Corsino Corsini Spa. E ancora a febbraio era toccato ai bastoncini con crusca di frumento “AC Conad” prodotte dalla ditta Molino Nicoli S.p.A. Costa di Mezzate (BG).