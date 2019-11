Alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati il “Testimone del volontariato Italia”

“Per il suo impegno a favore dei diritti dell’infanzia, stimolando le politiche per il volontariato ad investire sul futuro non solo dei bambini ma di tutti i cittadini”

Con questa motivazione Fiaba onlus e l’associazione il Testimone del Volontariato Italia hanno assegnato alla Presidente del Senato il riconoscimento “Testimone del Volontariato Italia”.

Sarà il presidente di Fiaba onlus Giuseppe Trieste, insieme a Raffaele Parolisi e Maria Stefania Putzu, rispettivamente presidente onorario e presidente dell’associazione Testimone del Volontariato Italia, a consegnarlo alla senatrice Elisabetta Casellati sabato 9 novembre in occasione della cerimonia di assegnazione del Premio al Volontariato 2019, riconoscimento istituito per la prima volta nella storia del Senato che si propone di valorizzare le associazioni e i volontari italiani impegnati quotidianamente al servizio degli altri e per migliorare la qualità della vita del nostro Paese.

L’evento si inserisce nella rassegna “Senato&Cultura”, voluta dalla Presidente Casellati e realizzata in collaborazione con Rai per valorizzare “le eccellenze italiane”. Nel corso della cerimonia, aperta dall’Inno italiano, eseguito dal Coro delle Mani Bianche, diretto da Isabelle Binet, e dal Coro dell’Academia Alma Vox, diretto da Alberto de Sanctis, accompagnati al pianoforte da Susanna Piermartiri, verrà proiettato un filmato, realizzato da Rai News, che racconta la storia del volontariato in Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2, a cura di RAI Parlamento, alle ore 11.

Il Testimone del Volontariato Italia è promosso da Fiaba onlus su iniziativa della Senatrice Paola Binetti in collaborazione con l’associazione Il Testimone del Volontariato Italia.