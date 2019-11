A Olbia l’incontro con la scrittrice Savina Dolores Massa

Venerdì 08 novembre alle ore 18.30, presso la Casa del Popolo Gallura, in Via Porpora 50, l’autrice presenterà il suo libro “A un garofano fuggito fu dato il mio nome” edito da Il Maestrale. Presenta la serata Fiorenzo Caterini con la partecipazione di Claudio Piras Moreno.

IL LIBRO: A UN GAROFANO FUGGITO FU DATO IL MIO NOME (Il Maestrale)

Michele ed Elsa sono cresciuti insieme fra gli odori e i colori della città di Oristano. In quasi trent’anni non hanno avuto segreti l’uno per l’altra fin quando un sabato di maggio, un’estranea, ladra d’amore, li divide sposando il ragazzo e dandogli, in seguito, una figlia. Oggi Michele è un uomo di mezza età che per una disgrazia ha perso la memoria e vive in solitudine col gatto Marx, non avendo più una vera famiglia. Ma un nuovo incontro con Elsa rimette tutto in gioco.

La donna ha un piano tanto diabolico quanto artistico: riscrivergli la vita. Ristabilisce il contatto fingendo di essere chi non è: cosa, fra le tante, di cui Elsa è capace. Lei, nel bagaglio di dolore antico e recente saluta l’essere non solo Elsa, ma anche Lesa, Sale, e qualche volta Ninò: quel fratellino morto presto per cui una madre ha scelto il rifiuto eterno della figlia. Con Michele, Elsa è per la prima volta affascinata all’idea di esercitare potere. Un sospetto però via via prende forma nella sua mente e, se fondato, tutto potrebbe saltare. Garofani bianchi, intanto, appaiono e scompaiono segnando questa vicenda in cui c’è qualcuno che vede sopra ogni cosa, e ammonisce.

L’AUTRICE:

Savina Dolores Massa è considerata una delle voci più interessanti della cosiddetta “nuova letteratura sarda”. Il suo esordio avviene con “Undici”, romanzo che risulta finalista al premio Calvino nel 2007. Il suo romanzo “Mia figlia follia” è tradotto in francese. Le opere di Savina Dolores Massa sono oggetto di studio e di analisi critica, tra le altre cose, per le soluzioni narrative e l’introspezione intima dei personaggi È autrice di 5 romanzi e una raccolta di poesie. Numerose le sue partecipazioni ad antologie e raccolte di racconti e poesie. Tutti i suoi libri sono editi da Il Maestrale di Nuoro.

Savina Dolores Massa è attrice e coautrice degli spettacoli della compagnia Hanife Ana Teatro Jazz di cui è cofondatrice.

Vive a Oristano.

