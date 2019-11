A Firenze, aprono le iscrizioni al Master in Arte Sacra

Sono aperte le iscrizioni al Master di I livello in Arte Sacra, nato dalla collaborazione tra l’Università Telematica degli Studi IUL e la Scuola di Arte Sacra di Firenze. Obiettivo del corso è formare esperti nel settore dell’arte sacra fornendo competenze per ideare, realizzare opere d’arte contemporanee in continuità con la tradizione cristiana.

Oltre al master, è previsto anche un Corso di Perfezionamento da 20 crediti formativi. Il percorso ha un approccio interdisciplinare con una focalizzazione sull’arte sacra, con temi e attività che rendono l’iniziativa unica nel panorama universitario italiano.

Possono accedere a entrambi i corsi coloro che sono in possesso di una laurea triennale, in modo particolare in architettura e nelle discipline storiche, e i diplomati delle Accademie di belle arti e DAMS. Il percorso è indicato anche per i docenti che insegnano storia dell’arte, religione e filosofia, i responsabili di arte sacra all’interno delle diocesi, le guide turistiche e quanti intendono approfondire l’arte sacra dal punto di vista teorico, tecnico e artigianale.

«Le proposte didattiche che abbiamo strutturato insieme alla Scuola di Arte Sacra di Firenze – dichiara il Rettore dell’Università Telematica degli Studi IUL, Alessandro Mariani – rappresentano una novità assoluta per il nostro Ateneo. Il master prevede dei contenuti unici nel panorama nazionale per la tipologia e la qualità delle attività previste. Oltre alla parte teorica che potrà essere svolta sulla nostra piattaforma online, i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare in prima persona le principali tecniche con docenti molto qualificati. Il nostro obiettivo è di coinvolgere studenti sia su tutto il territorio nazionale sia di altri Paesi».

«Ringraziamo la IUL per aver accettato di lavorare con noi – dice Stefania Fuscagni, presidente della Scuola di Arte Sacra – perché attraverso questa collaborazione, l’innovazione didattica e metodologica nella nostra scuola fa un ulteriore passo in avanti. Con questo Master si afferma l’arte sacra come materia di insegnamento attuale, materia interdisciplinare che unisce la teologia con l’iconografia, la manualità e l’artigianato artistico con l’arte contemporanea».

La Scuola di Arte Sacra di Firenze è una realtà internazionale, nata per promuovere la creatività nell’arte e nell’artigianato, con un’apertura sul mondo del sacro. La Scuola, che non aderisce ad alcuna corrente artistica particolare, è soprattutto una bottega dove gli studenti producono opere di qualità e vengono coinvolti in commissioni artistiche ed artigianali. Per questo il 78% degli allievi che ha frequentato e concluso la Scuola, è riuscita a trovare un’occupazione nel settore nell’arco di 12 mesi.

Il corso ha la durata di un anno per un totale di 1500 ore di attività didattica erogata in modalità blended consentendo agli studenti di acquisite 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) e 3 punti spendibili nelle graduatorie del personale docente della scuola. Dopo un primo percorso teorico comune con lezioni fruibili online, gli iscritti sceglieranno una specializzazione laboratoriale tra pittura, scultura e oreficeria per completare la formazione. Gli interessati alla sola parte teorica potranno comunque conseguire il Corso di Perfezionamento che dà diritto ad 1 punto spendibile nelle graduatorie provinciali e d’istituto del personale docente della scuola.

Le iscrizioni sono aperte fino a dicembre 2019 e le lezioni online si terranno da febbraio a giugno 2020. Il mese di luglio 2020 sarà dedicato alle attività di laboratorio in presenza a Firenze presso la Scuola di Arte Sacra. L’esame finale dovrà essere sostenuto entro la fine di novembre 2020.