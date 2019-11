Cagliari, torna in gruppo Cigarini

Ad Asseminello i rossoblù continuano a lavorare in vista del Monday night contro la Sampdoria, in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:45.

La seduta odierna è cominciata con una serie di lavori personalizzati in palestra, per poi spostarsi in campo: esercitazione tecnica a coppie, quindi lavoro per reparti. L’allenamento si conclude con un triangolare caratterizzato da partitelle a campo ridotto e ad alta intensità.

Buone notizie per Maran dall’infermeria, perché quest’oggi è ritornato in gruppo Luca Cigarini. Programma personalizzato, invece, per Luca Cigarini e Paolo Faragò. Terapie alla mano per Valter Birsa.