Sonepar Future Road: parte da Cagliari il tour 100 % elettrico!

Sonepar Future Road, viaggiare l’Italia con auto elettriche: è questa l’iniziativa di Sonepar Italia, azienda leader della distribuzione di materiale elettrico, per promuovere e approfondire le opportunità emergenti nel mondo dell’E-mobility tra i professionisti del settore.

Sonepar Future Road: le tappe

Il Sonepar Future Road prenderà il via il 3 ottobre da Cagliari e attraverserà da sud a nord l’Italia, per concludersi a Padova il 18 ottobre, dopo aver percorso 4.300 km con due auto elettriche targate Sonepar Italia: una Nissan Leaf, 62 kwh (BEV) e una BMW I8, ibrida plug-in (PHEV).

Le auto faranno 11 tappe in 11 regioni e si fermeranno a Catania, Napoli, Bari, Roma, Empoli, Bologna, Rimini, Milano, Bergamo. In ogni tappa Sonepar Italia organizzerà incontri formativi sulle auto e sulle loro prestazioni, sulle modalità e tipologia di ricarica, parlando anche di batterie d’accumulo, protezioni integrate delle colonnine, pannelli solari, cavi per l’installazione.

Negli incontri verranno illustrati anche aggiornamenti sugli iter burocratici per l’installazione dei punti di ricarica sul territorio pubblico e privato, raccontando tutte le novità normative e le innovazioni tecnologiche di prodotto che apriranno nuove prospettive in questo settore.

Le dichiarazioni

IvanQuesta è la seconda edizione del tour nazionale Sonepar Future Road – dichiara Ivano Benedet, Responsabile Mercato Energie Rinnovabili & Hvac di Sonepar Italia. – Soddisfatti dei risultati dello scorso anno e del coinvolgimento degli operatori sui territori, siamo pronti a ripetere l’iniziativa, allungando il percorso, aggiungendo tappe e incontri pubblici durante il viaggio, sempre accompagnati dai nostri migliori partner del settore. Il gruppo Sonepar nel mondo è già il punto di riferimento per lo sviluppo della mobilità sostenibile; in Italia il mercato è ancora piccolo in cifre rispetto agli altri paesi Europei, ma con questa ed altre iniziative cerchiamo di stimolare gli operatori con formazione ed aggiornamento. Nel Future Road invitiamo anche privati, automobilisti interessati all’acquisto di un’auto elettrica, per illustrare gli incentivi previsti dal cosiddetto Ecobonus e tutte le agevolazioni fiscali regione per regione.

I numeri

Nei primi sette mesi del 2019 sono state immatricolate in Italia quasi 6.000 auto elettriche, circa un migliaio in più rispetto a quante ne sono state immatricolate nel corso di tutto il 2018 e, per quanto riguarda la diffusione dell’infrastruttura di ricarica in Italia ad oggi (Luglio 2019), si stima che siano presenti circa 8.200 punti di ricarica pubblici e privati ad accesso pubblico, di cui il 20% Fast Charge (dati Smart Mobility Report, settembre 2019).

Il team di specialisti E-mobility di Sonepar Italia attraverserà l’Italia, percorrendo 4.700 km, viaggiando esclusivamente in elettrico ad emissioni zero e risparmiando circa 700 kg di emissioni CO2. Per completare il tour Sonepar stima di dover effettuare circa 35 ricariche, di cui 15 in fast charge, spendendo circa 25 euro per i pieni fast charge da 50 kwh e circa 17 euro con ricarica in corrente alternata (7kwh o 22kwh)*.

*Stima di costi ipotizzata con Nissan Leaf 62 kwh che ha un’autonomia di 385 Km nel ciclo WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. Calcolo con costo di energia in ricarica pubblica: colonnina fast charge 0,50 euro per kwh e 0,35 euro per kwh per ricarica con colonnina 7 kwh o 22kwh.

Gli incontri

Sonepar Italia, durante gli incontri, presenterà inoltre Zap Grid, App che l’azienda promuove per la gestione di punti ricarica da parte del gestore e che permette agli utenti finali di trovare i punti di ricarica, verificandone lo stato di servizio, per poi pagare il servizio ricarica, una volta effettuato il pieno.

Il Sonepar Future Road è organizzato da Sonepar Italia con la collaborazione e il sostegno di: ABB, Schneider Electric, Hager Bocchiotti, Orbis, Scame, Eaton, GMT, Nissan, Askoll Electric, BMW, SolarEdge e UCNET.

Sonepar Italia effettuerà 11 tappe e organizzerà altrettanti incontri pubblici:

03 ottobre Cagliari ore 17.00 | Sede Bmw, in via Sernagiotto, 24/28 Elmas

07 ottobre Catania ore 11.00 | Sonepar Italia, punto vendita in Stradale Pelacane, 156/160 Z.I

08 ottobre Napoli ore 11.00 | Sonepar Italia, punto vendita in Via Nazionale Delle Puglie, 178/B

09 ottobre Bari ore 11.00 | Sonepar Italia, punto vendita in via Giorgio La Pira, 64/66

10 ottobre Roma ore 17.00| Sonepar Italia, punto vendita in via della Magliana 75

11 ottobre Empoli ore 17.00 | Sonepar Italia, punto vendita in via 1° Maggio, 45 – Z.I. Terrafino

14 ottobre Bologna ore 17.00 | Sede Nissan, concessionario Alma, Via Zanardi, 41

15 ottobre Rimini ore 11.00 | Sonepar Italia, punto vendita in via Circonvallazione Ovest, 14/16

16 ottobre Milano ore 11.00 | Sonepar Italia, punto vendita in viale del Ghisallo, 16

17 ottobre Bergamo ore 11.00 | Sonepar Italia, punto vendita in via Cesare Correnti, 33

18 ottobre Padova ore 17.00 | Sonepar Italia, Riviera Maestri del Lavoro, 24

Gli incontri sono aperti alla stampa.

Per registrarsi basta un click qui!

Sonepar Italia S.p.A.

Sonepar Italia S.p.A., azienda leader nel mercato italiano della distribuzione di materiale elettrico e parte del Gruppo internazionale Sonepar, è presente sul territorio con una rete capillare di 100 punti vendita e 1.500 dipendenti, con un fatturato 2018 che supera i 600 milioni di euro. L’attività di Sonepar in Italia è iniziata nel 1988 con l’acquisizione della padovana Elettroingross, per poi svilupparsi costantemente negli anni attraverso la crescita interna ed una serie di acquisizioni in Italia. www.sonepar.it