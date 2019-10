Eventi

Cagliari: il 6/10 torna la rassegna “Scuole e Famiglie a Teatro” con “Il mago di Oz”

Domenica 6 Ottobre alle ore 18, si apre la seconda parte della rassegna “Scuole e Famiglie a Teatro”, a cura di Abaco, nello spazio Hermaea di Pirri, in via Santa Maria Chiara 24. L’appuntamento è dedicato alle famiglie, all’interazione sociale, al dialogo e incontro tra generazioni e culture diverse. L’iniziativa si pone come punto di riferimento culturale nella vita dei quartieri popolari della città, allo scopo di sviluppare la socialità e il rapporto di gruppo e si articolerà come da tradizione una domenica al mese.