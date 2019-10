Sassari. Lunedì 4 novembre 2019 presso i locali della Fondazione di Sardegna, Via Carlo Alberto 7,

dalle ore 10:30 alle 12:30 ci sarà la presentazione del progetto “Un punto d’arrivo”.

Il Liceo Artistico “Figari” propone il progetto come studio particolare con realizzazioni di elementi

e complementi di arredo per la definizione di interni recuperati dalla tradizione territoriale in una

dimensione innovativa.

“Un punto d’arrivo” è un progetto di architettura e design di interni, presenta idee e proposte

progettuali destinate a contrastare la dispersione scolastica ad incentivo dell’attività lavorativa.

Un impegno concreto e replicabile che consente di attuare delle risposte tangibili contro la povertà

educativa causata da abbandono e dispersione scolastica, un ampliamento di orizzonte lavorativo

possibile, usando le capacità e l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento finalizzato alla

concretizzazione in un futuro impiego nell’ambito dell’architettura e del design di interni.

https://www.liceoartisticosassari.edu.it/

https://www.facebook.com/Liceo-Artistico-FFigari-Sassari-1685768741659304/