Lanusei. Ausili ad assorbenza: da novembre si cambia

L’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei comunica che il 1° novembre entrerà in vigore il nuovo regime di fornitura degli ausili ad assorbenza: i pannoloni e le traverse saranno consegnati direttamente nel domicilio indicato dal paziente, con cadenza trimestrale.

La fornitura sarà effettuata esclusivamente dal personale autorizzato. A partire dal mese prossimo gli utenti non dovranno più recarsi nelle farmacie o nei negozi convenzionati per ritirare i pannoloni e le traverse. Gli utenti, muniti della prescrizione, potranno recarsi agli sportelli di assistenza integrativa, adibiti alla ricezione delle pratiche, per l’attivazione della procedura.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero verde gratuito 800 947 617, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, e il sabato, dalle 8.00 alle 12.00. Nel caso in cui siano intercorse modifiche dei dati personali in possesso dell’apposito ufficio ASSL, o di altri dubbi, è opportuno recarsi direttamente presso gli Uffici del Distretto Socio Sanitario:

Casa della salute di Jerzu: Sig. Marco Loi – il lunedì e il venerdì ore 8.00-10.00

Casa della salute di Lanusei: Sig.ra Carla Lai – dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00

Poliambulatorio di Tortolì: Dott. Agostino Napolitano – dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00