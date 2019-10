Sagra delle olive a Villamassargia: domenica 20 ottobre 2019

A Villamassargia, piccolo comune del Sulcis, si lavora per raccoglierle ma si fa anche una festa: la Sagra delle olive.

Nel parco degli ulivi plurisecolari de “S’ortu mannu” si tiene anche quest’anno una grande fiera agroalimentare che accoglie i partecipanti alla sagra invitandoli a pranzo. Tanti prodotti tipici e genuini cucinati dalla Pro Loco che propone il Pranzo con vitellata.

Per i ragazzi sono stati pensati degli eventi dedicati all’educazione alimentare. Non possono ovviamente mancare le degustazioni di olio e gli spettacoli per intrattenere il pubblico.

Per digerire vi suggeriamo una bella passeggiata tra i 700 ulivi plurisecolari di “S’ortu mannu”. Cercate “sa Reina”, la regina degli ulivi, un’albero che si stima abbia circa 900 anni. La riconoscerete per la sua maestosità, il suo fusto supera i 16 metri di diametro.