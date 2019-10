Olbia. Arriva “Ti amo nei miei sogni” di Edwige Pruneddu

Quando la voglia di scrivere, di raccontare, di rendere partecipi gli altri della propria storia, colpisce, nulla può fermarla. Il tempo può rallentarne la nascita, ma nulla può fermare l’entusiasmo.

La storia di Edwige Pruneddu parte proprio dalla voglia di scrivere, per il piacere di rendere partecipi gli altri delle emozioni vissute, delle esperienze affrontate. Edwige Pruneddu, oggi ha ventinove anni, ma le emozioni che racconta nel suo libro ” Ti amo nei miei sogni ” sono legate alla sua adolescenza , ai 16 anni vissuti al liceo, fra i banchi di scuola, quando tutto ha il colore rosa della dolcezza, quando il cuore batte a mille per quello che si immagina come il grande amore della vita, forse l’unico.

Edwige in questa sua prima esperienza da autrice, si fa portare dai ricordi, dalle emozioni e dalla fantasia; nasce così un racconto da leggere tutto d’un fiato.

La protagonista è Silvia, giovane sedicenne, romantica, capace di vivere con il desiderio di addormentarsi la notte per dare forma ai sogni più segreti. Nel racconto c’è Luca che crede nell’amore ” in modo alternativo “, che ama la musica in voga in quel periodo, che governa i pensieri di Silvia.

Oggi Edwige è una moglie e una mamma felice, è cresciuta e ha rispolverato la sua grande pasione: scrivere per il piacere di raccontare, dando forma alle emozioni.

Sabato 26 Ottobre alle ore 19,00 la Libreria Ubik di Olbia presentarerà per la prima volta ” Ti amo nei miei sogni”, libro edito da Taphros con la copertina originale realizzata da Marilina 2015, disegnatrice appassionata dei tratti in china.

A raccontare sarà proprio Silvia, alias Edwige che accompagnata da Fabrizio De Rosas darà vita a quei sogni, così simili ai sogni di intere generazioni, tenuti gelosamente in un cassetto per anni. Sarà l’occasione per riconoscersi, per ricordare quanto fosse serena l’adolescenza. “Ti amo nei miei sogni” può essere anche considerato il punto di passaggio fra due generazioni che hanno vissuto e vivono l’amore e la passione in modo diverso. Un’occasione da non perdere, che grazie alla lungimiranza della libreria Ubik di Olbia occupa posto fra gli scaffali e strizza l’occhio a chi ama leggere.