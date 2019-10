Paola Deiana ed Emanuele Cani tra gli ospiti di Linea Diretta

La Deputata del Movimento 5 Stelle Paola Deiana, il Segretario del PD regionale Emanuele Cani, la presidente locale dell’Associazione Rete delle Donne Speranza Piredda e la coordinatrice della lista Per Alghero Franca Carta, sono gli ospiti della seconda puntata di Linea Diretta, su Radio Onda Stereo, la trasmissione condotta da Nicola Nieddu, con la partecipazione di Mario Bruno.

“Legge Salvamare”, posidonia e 4 corsie Sassari – Alghero sono gli argomenti affrontati con l’On.le Paola Deiana, mentre con Emanuele Cani si parlerà dell’incontro dei segretari regionali del PD con Zingaretti e lo stato del partito in Sardegna.

Femminicidio e Rete delle Donne sarà l’argomento trattato con Speranza Piredda, mentre Franca Carta parlerà del suo nuovo ruolo di coordinatrice della lista Per Alghero e di argomenti riguardanti la scuola, i giovani e gli anziani. Da Cagliari, sulla settimana in Regione, interverrà, come di consueto, il giornalista Michele Fioraso.

Linea Diretta, con la regia di Giuseppe Niolu, va in onda il sabato alle ore 9 e, in replica, domenica alle ore 11 e lunedi alle ore 8.

Radio Onda Stereo trasmette sui 98.3 in Fm per Alghero e Sassari, sul Canale 10A del digitale DAB per Cagliari e Campidano e in streaming sul sito ondastereo.it .