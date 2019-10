Germania: sparatoria a Halle davanti a sinagoga, 2 morti e fermato un sospetto

Una granata, che non è esplosa, è stata lanciata all’interno del negozio e un secondo ordigno, secondo la Bild, sarebbe stato lanciato in direzione del cimitero di fianco alla sinagoga. “Un uomo è entrato nel locale, ha lanciato qualcosa come una bomba a mano, che non è esplosa ed ha aperto il fuoco con un fucile automatico, l’uomo dietro a me deve essere rimasto ucciso, io mi sono nascosto nel bagno”, ha detto un testimone alla televisione tedesca N-tv.

Germania: polizia, ad Halle morti un uomo e una donna

Nella sparatoria ad Halle, in Sassonia, sono morte due persone, un uomo e una donna. Lo ha riferito la polizia, specificando che l’uomo è stato colpito a morte dentro un negozio di kebab mentre la donna è stata uccisa vicino al cimitero ebraico. I due luoghi distano l’uno dall’altro circa 500 metri.

Germania: sparatoria Halle, portavoce Merkel “notizie spaventose”

Sono “notizie spaventose” quelle che arrivano da Halle, in Sassonia, dove “uno o più attentatori” hanno fatto fuoco nei pressi di una sinagoga uccidendo due persone. Lo afferma il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, che ha espresso la speranza che “la polizia prenda il più rapidamente i responsabili in modo che non ci siano più pericoli per altre persone”. E’ molto importante, ha aggiunto il portavoce, che “la popolazione segua le indicazioni della polizia”. Non vi sono ancora informazioni attendibili circa le possibili motivazioni ed i retroscena dell’attacco di Halle, afferma ancora Seibert.

Germania: Halle, sinagoga affollata al momento dell’attacco

Al momento dell’attacco di Halle ad opera di uno o più attentatori vestiti in tutta mimetica, la sinagoga della città sassone era “affollata”. Lo ha riferito allo Spiegel il presidente della comunità ebraica di Halle, Max Privorotzki. “In questo momento ci sono dalle 70 alle 80 persone nella sinagoga”, ha detto Privorotzki al giornale

Germania: sparatoria Halle alla procura anti-terrorismo

La procura anti-terrorismo tedesco si è assunta il caso della sparatoria davanti una sinagoga ad Halle, in Sassonia, nel quale sono state uccise due persone.

Germania: media, aggressori sono 2, in fuga a piedi

Ci sarebbero due aggressori fuggiti a piedi dopo la sparatoria davanti alla sinagoga di Halle e sono in fuga a piedi. Lo riferisce la Bild, che riferisce anche del ferimento di un tassista che si era probabilmente rifiutato di fermarsi. Secondo le prime informazioni, è stata ferita anche la moglie dell’autista ed è attualmente ricoverata in ospedale. In precedenza la polizia aveva riferito che una persona è stata arrestata.

Germania: spari anche a Landsberg, a est di Halle

Oltre alla sparatoria di Halle, sono stati segnalati spari anche a 15 km di distanza. Sarebbero stati esplosi circa 15 colpi di arma da fuoco a Landsberg, a est di Halle. Lo conferma una portavoce della polizia all’agenzia tedesca Dpa. Ulteriori dettagli riguardo al secondo episodio non sono stati forniti.

Germania: testimone, uomo in mimetica, elmetto e maschera

Un testimone dell’attacco avvenuto davanti alla sinagoga di Halle ha detto di aver visto un uomo con mimetica, elmetto, maschera con in mano una arma da assalto. Lo riferisce la Bild.

Germania: media, usate armi automatiche corte e lunghe

Nell’attacco davanti alla sinagoga di Halle sono state usate armi automatiche, sia corte (pistole) che lunghe. Lo rivela la Bild.

Germania: stazione di Halle chiusa per “motivi di sicurezza”

La stazione ferroviaria di Halle è stata chiusa “per motivi di sicurezza” in seguito alla sparatoria davanti alla sinagoga in cui sono state uccise due persone. Lo rende note il gestore ferroviario tedesco in un tweet.

Germania: polizia ha arrestato un sospetto per sparatoria

La polizia di Halle ha annunciato su Twitter un fermo per la sparatoria davanti alla Sinagoga ma avverte la cittadinanza: “state attenti comunque, stiamo ancora stabilizzando la situazione”.

Germania: sparatoria sinagoga Halle, ebrei celebrano Yom Kippur

La sparatoria avvenuta davanti a una sinagoga a Halle, in Sassonia, coincide con la celebrazione dello Yom Kippur, tra le festività più sentite nell’ebraismo.

Germania: sparatoria sinagoga Halle, morti e aggressori in fuga

Almeno due persone sono state uccise di fronte a una sinagoga ad Halle, la maggiore città della Sassonia, in Germania. Lo riferisce la polizia tedesca che comunica che gli aggressori sono in fuga a bordo di un veicolo. “Chiediamo alle persone di rimanere al sicuro nelle loro case”, ha avvertito la polizia.

