Raccolta differenziata ad Alghero, cittadini virtuosi

I risultati che in questi anni si stanno raggiungendo sono merito in primis ovviamente dell’impegno dei cittadini e poi però di chi sulla raccolta differenziata ha scelto di puntare con decisione.



E dunque di tutta la struttura amministrativa del settore ambiente del Comune, dell’assessore Selva e di tutta la precedente amministrazione che ci ha creduto quando molti erano scettici e quando, al contrario, gli stessi esponenti di cdx che ora sono al governo attaccavano questa scelta.



Pertanto è bene che l’amministrazione di cdx, invece di perdere tempo in furbeschi tentativi di attribuirsi meriti non propri, continui a seguire il percorso virtuoso tracciato da altri e piuttosto si impegni nella pulizia della città in quanto da un po’ di tempo qualcosa incomincia a non funzionare.

Non bastano infatti i risultati nella differenziata se poi le strade e i marciapiedi sono sporchi e i tempi di ritiro sballati. Ci vuole un impegno costante e un controllo continuo e per questo l’attuale assessore, piuttosto che prendersi i meriti di chi lo ha preceduto, dovrebbe fare tesoro dell’esempio datogli dell’assessore Selva che era sempre presente e controllava che tutto funzionasse 24 ore su 24.