Cagliari-SPAL: Faragò torna tra i convocati

Vigilia di Cagliari-Spal alla Sardegna Arena. Rolando Maran convoca nuovamente Faragò, fuori da diversi mesi causa infortunio. Out Mattiello, Cacciatore, Lykogiannis e Deiola.

Rolando Maran convoca 22 giocatori per la sfida in casa contro la Spal di Semplici, in programma domani alle ore 15. Il tecnico rossoblù deve rinunciare a Mattiello, Cacciatore e Lykogiannis. Ritorna però nella lista dei convocati Paolo Faragò, fuori dallo scorso maggio a causa di un trauma all’anca. Recuperato, invece, Joao Pedro. Fuori anche Deiola, fermatosi nell’allenamento di ieri per una botta al piede.

I convocati

Portieri: Rafael, Aresti, Olsen;

Difensori: Pinna, Klavan, Pisacane, Ceppitelli, Faragò. Pellegrini, Walukiewicz;

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Castro;

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.