Belvì. Autunno in Barbagia: 19 e 20 ottobre 2019

Qui ogni anno si tiene un’attesa e partecipata tappa di Autunno in Barbagia, che anima il suggestivo centro storico, un’intricata rete di stradine su cui si affacciano le tipiche case dell’architettura barbaricina. Gusto, moda, musica e folclore nel programma di questa edizione di Autunno in Barbagia. La grande padella che troverete in piazza cucinerà tante castagne per una castagnata record, mentre nelle cortes apertas potrete trovare giochi e sapori in Barbagia, tante iniziative per gustare il territorio e giocare con i giochi della tradizione. Spazio anche alle diverse forme di artigianato, come l’intaglio del legno e la lavorazione del ferro, sono il fiore all’occhiello di questa laboriosa comunità che ha saputo conservare e valorizzare le sue antiche tradizioni. Il 19 e 20 ottobre 2019 – Scopri il programma di Autunno in Barbagia a Belvì AiB2019-brochure-Belvi-WEB

Per maggiori informazioni

Sito Cuore della Sardegna

Ecco il programma della manifestazione di Autunno in Barbagia a Belvì:

Sabato 19

Ore 15:30 | Apertura delle mostre e dei punti di interesse lungo le vie del paese.

Ore 16:00 | “Ajò a giogare”: il gioco si trasforma in un momento di conoscenza e confronto tra persone con diverse radici culturali, dove sono invitati a partecipare e ad essere protagonisti dell’evento. A seguire rappresentazione de “Su giogu de su cignedhu” e Torneo di “Sa Murra” per bambini.

Ore 17:30 | Laboratorio di archeologia sperimentale sulla realizzazione dal vivo di un bronzetto nuragico. Mostra ricostruttiva archeo-sperimentale di indumenti, armature e armamenti di epoca nuragica.

Ore 18:30 | Cottura arrosto delle castagne in una padella gigante e distribuzione gratuita.

Ore 21:30 | Eventi di musica in Barbagia: le note di un’isola che suona e canta. Presentatore e direttore artistico Giuliano Marongiu.

Domenica 20

Ore 10:00 | Apertura delle mostre e dei punti di interesse lungo le vie del paese.

Ore 10:30 | Rappresentazione de “Su giogu de su cignedhu”. A seguire, per l’intera giornata “Ajò a giogare”: il gioco si trasforma in un momento di conoscenza e confronto tra persone con diverse radici culturali, dove sono invitati a partecipare e ad essere protagonisti dell’evento. Cori tradizionali itineranti accompagneranno l’evento.

Ore 12:30 | “Profumi e sapori del bosco”: preparazione e degustazione in piazza dei prodotti tipici locali. Il Centro Commerciale Naturale di Belvì, in occasione di “Giochi e sapori in Barbagia”, organizza in collaborazione con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, un percorso gastronomico con materie prime nostrane: [Menù: Antipasto, Primo, Secondo, Contorno, Dolce, Acqua o bicchiere di vino rosso. Costo 15 euro a persona]. Per info e prenotazioni T.+39 3500668379, T.+39 3500668242, T.+39 3492452582, email: ccnbelvi@tiscali.it

Ore 15:00 | “Sardegna balla” – X Rassegna Regionale del Folklore a premi, con la partecipazione di dieci gruppi folk della Sardegna. Presentano Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, con la trasmissione in diretta su Sardegna Live.

Ore 17:00 | Cottura arrosto delle castagne nella caratteristica padella gigante e distribuzione gratuita.

Ore 18:30 | Proclamazione del gruppo folk vincitore della X Rassegna Regionale del Folklore e del vincitore del Torneo di “Balduffula”. Premiazione del vincitore del Torneo di “Sa Murra” e spettacoli itineranti lungo la via principale del paese.

I giochi tradizionali

Sabato 19 Ottobre / Dalle ore 16:00 | “Ajò a giogare”: rappresentazione de “Su giogu de du cignedhu”, Torneo di “Sa Murra” per bambini | Piazza Repubblica.

Domenica 20 Ottobre / Dalle ore 10:30 | Grandi giochi in legno tradizionali per bambini ed adulti | Viale IV Novembre.

• “Ajò a giogare”: rappresentazione de “Su giogu de su cignedhu” | Piazza Repubblica.

• “Su tirollasticu” | Via Lamarmora.

• “Tira cerchiettos”, “Su giogu de sa fune” e “Pincaredhu” | Via Marconi.

• “Sa balduffula” | Piazzetta Casula.

• “Carruccios” | Vico Gennargentu;

• “Su cilcu” e “Ollasicu” | Cortile Asilo Sacro Cuore.

Dalle ore 15 | Torneo di “Balduffula” | Piazzetta Casula.

Luoghi da visitare

• Mostra del giocattolo tradizionale.

• Esposizione Museo di Scienze Naturali.

• Museo all’aperto di arte contemporanea.

• Stazione ferroviaria.

• Mostra dei paramenti sacri.

• Mostra del costume di Belvì.

• Sa buttega de Tiu Tolu.

• Su funnagu de Maria Tolu.

• Mostra pomologica.

• Allestimento antica aula scolastica.

• Mostra della lavorazione dei dolci tipici di Belvì “Is caschettes”.

• Mostra fotografica itinerante di Giampaolo Dui: “… di luoghi … di memorie … di tempo”