9 maggio 2024, festa dell’Europa

Evento promosso dal Punto di Contatto della Commissione Europea a Nuoro in vista del prossimo 9 maggio.

La giornata inizierà alle ore 10:00 presso il Museo Etnografico Regionale in via A. Mereu 56 e rappresenterà, aldilà del momento cerimoniale, anche un importante momento di condivisione e diffusione di buone pratiche europee presenti nella Città e non solo.