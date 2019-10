Annunci Lavoro in Sardegna

CAGLIARI. Perito elettronico

Un’azienda di Cagliari assume perito elettronico con diploma di istruzione secondaria superiore in tecnico delle industrie elettriche elettroniche. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

CAPOTERRA. Autista di autocarro

Un’azienda di Capoterra assume un autista di autocarro con esperienza pregressa nella mansione,possesso della patente C o CE e disponibilità alle trasferte in tutto il territorio regionale. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

DECIMOMANNU. 2 muratori

Un’azienda di Decimomannu assume 2 muratori con esperienza pregressa nella mansione e specializzazione in murature, massetti, intonaci e ogni lavorazione inerente la costruzione o ristrutturazione edile. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

QUARTU SANT’ELENA

Sono stati pubblicati gli elenchi provvisori del cantiere comunale di Quartu Sant’Elena. Info nel locale cpi.

MOGORO. Meccanico

Un’azienda di Mogoro assume un meccanico con esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno e diploma di istruzione secondaria superiore. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Mogoro o al proprio CPI di iscrizione.

SARDARA. Cameriere di sala

Un’azienda di Sardara assume un cameriere di sala con esperienza pregressa nella mansione, diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale alberghiero e conoscenza lingue inglese e spagnolo livello pre intermedio. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di San Gavino Monreale o al proprio CPI di iscrizione.

USELLUS. Selezione art. 16

Il Comune di Usellus assume con selezione art. 16, un esecutore operativo in possesso di patente B. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 7 all’11 novembre. Info nel Cpi di Ales o nei cpi di appartenenza.

SIRIS

Il comune di Siris assume a tempo indeterminato, con selezione art. 16, un operaio qualificato (esecutore operativo). Le domande si potranno presentare dal 25 al 29 novembre. Info nel cpi di Mogoro o in quello di appartenenza.

MONASTIR. Pastore

L’agenzia Agris assume per la sede di Monastir un pastore con selezione art. 16. Il contratto sarà a tempo determinato per 3 mesi. Le domande si potranno presentare dal 4 all’8 novembre. Info nel cpi di Assemini.

VILLASOR

Il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale assume per la sede di Villasor un operaio tecnico specializzato escavatorista. Il contratto sarà a tempo determinato per 3 mesi. Info nel cpi di Assemini.

CAGLIARI. Impiegato operatore fiscale (iscritto 68)

Un’azienda di Cagliari assume un impiegato operatore fiscale con diploma, iscritto alle liste della legge 68 nei Cpi di Cagliari, Quartu, Assemini, Isili, Muravera e Senorbì. E’ richiesta l’iscrizione art. 18 (figli/coniuge di deceduti o riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio, del lavoro o vittime del dovere e del terrorismo). Si offre un contratto a tempo determinato per 7 mesi part time di 20 ore. Domande entro il 30 ottobre. Info nel Cpi di appartenenza.

CAGLIARI. 2 addetti operazioni telefoniche (iscritti 68)

Un’azienda di Cagliari assumer due addetti alle operazioni telefoniche iscritti alle liste della legge 68 nei Cpi di Cagliari, Quartu, Assemini, Isili, Muravera e Senorbì. E’ richiesta l’iscrizione art. 18 (figli/coniuge di deceduti o riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio, del lavoro o vittime del dovere e del terrorismo). Si offre un contratto a tempo determinato per 12 mesi part time di 25 ore. Per presentare le domande c’è tempo fino al 14 novembre. nfo nel Cpi di appartenenza.

CAGLIARI. 3 addetti operazioni ausiliarie di vendita (iscritti 68)

Un’azienda di Cagliari assumere 3 addetti alle operazioni ausiliarie di vendita in possesso di diploma e iscritti alle liste della legge 68 nei Cpi di Cagliari, Quartu, Assemini, Isili, Muravera e Senorbì. E’ richiesta l’iscrizione art. 18 (figli/coniuge di deceduti o riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio, del lavoro o vittime del dovere e del terrorismo). Si offre un contratto a tempo determinato per 12 mesi part time di 25 ore. Domande entro il 14 novembre. info nel Cpi di appartenenza.

