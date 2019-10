Cambio al vertice in Polis SA Molise!

Per ragioni strettamente familiari Marianna Considerato, Responsabile della sede molisana dell’associazione nocerina, lascia l’incarico, non prima di aver intercettato un degno successore.

Il nuovo volto di Polis SA Molise sarà Silvia De Cristofaro, classe ’72, napoletana d’origine, molisana d’adozione dal 1984. Giornalista pubblicista, inizia verso la fine degli anni ’90 a scrivere per “Extra Molise”, settimanale regionale molisano, per poi continuare con “Il Tempo Molise” nella redazione di Isernia dove si è occupata, per più di dieci anni, di politica e cultura.

Attivo sarà l’impegno della De Cristofaro e di tutto il team Polis SA, nell’implementazione delle sinergie associative, già attive e in divenire,continuando il lodevole lavoro svolto finora dalla Considerato e mettendo in rete le nostre piattaforme: Polis SA Magazine,Polis SA Edizioni, Re Polis SA, Polis SA Consumatori, IGO (il nostro Istituto di ricerca). La sinergia e la collaborazione sono la base della nostra filosofia associativa.

Per qualsiasi contatto sul territorio molisano la nostra mail è molisepolissa@gmail.com.