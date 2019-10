Cagliari. Venerdì 25 ottobre 2019 Mario Donatone Quartet Plays Ray Charles in concerto presso il Jazzin.

Artista poliedrico e versatile, con alle spalle innumerevoli collaborazioni, Mario Donatone è un “pianista – cantante” unico nel suo genere. In Italia infatti è uno dei pochi musicisti che ha saputo regalare una dimensione artistica a questo tipo di approccio che negli Stati Uniti ha, invece, una lunga tradizione artistica con il jazz, il blues ed il soul. E’ uno dei pochi, inoltre, a sapersi muovere in quel territorio definito “crossover” all’interno del quale si fondono i linguaggi di diverse dimensioni musicali. Grazie a queste doti artistiche Mario Donatone ha avuto il merito di approcciarsi al grande Ray Charles recuperando il sound sanguigno degli esordi, prima che eleggesse la big band a definitivo strumento di accompagnamento della sua voce.

Da questo punto di partenza nasce il progetto Plays Ray Charles attraverso il quale il pianista vocalist si approccia con il repertorio di uno dei più grandi musicisti della storia regalando grande importanza all’approccio vocale. La line-up in quartetto comprende Angelo Cascarano alla chitarra e voce, Roberto Ferrante alla batteria e voce e Davide Bertolone al basso. Con un approccio che tende sempre a valorizzare l’aspetto vocale Mario Donatone si mette in gioco anche con un trio dal carattere eclettico e dalla grande creatività artistica.

Mario Donatone è uno dei più apprezzati pianisti e cantanti di blues e soul in Italia ed ha alle spalle una lunga carriera sia come solista che come accompagnatore soprattutto di artisti blues e gospel neroamericani in tournée in Europa. Ha inoltre collaborato con vari artisti italiani importanti (Tiromancino, Neri Marcorè, Mario Biondi, e altri), inciso diversi dischi come solista, partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche, e a rassegne e festival, tra cui citiamo Pistoia Blues, Trasimeno Blues, Porretta Soul, Roma Jazz Image e altri.