100 Montaditos apre il primo locale a Sassari

100 Montaditos sbarca a Sassari con l’apertura di un nuovo ristorante, il terzo del Gruppo Restalia in Sardegna. L’inaugurazione si tiene venerdì 11 ottobre in Piazza d’Italia 10 a conferma dell’impegno del marchio spagnolo, leader nel settore della ristorazione organizzata, a investire nel mercato italiano.

Un’offerta unica nel suo genere quella che i consumatori sardi e non solo troveranno presso il primo punto vendita della catena a Sassari: 100 Montaditos è da sempre sinonimo di varietà e qualità, combinando gastronomia e convivialità in un concept casual basato su un’ampia scelta di montaditos, ovvero bocconcini di pane dalla ricetta brevettata, che vengono serviti appena sfornati e farciti, non solo con ingredienti tipici della gastronomia spagnola, ma anche con prodotti DOP, DOC e IGP dal gusto italiano certificato. Sul menu non mancano le tapas, le tipiche raciones spagnole (come la paella mista, la frittura di pesce all’andalusa e il tagliere spagnolo) e un ricco assortimento di bevande, tra cui sangria, tinto de verano, vini, ma anche birre spagnole e italiane come la 100M Ipa e Pilsner prodotte artigianalmente.

“Siamo felici di aprire qui, nel centro nevralgico di Sassari, il nostro terzo 100 Montaditos in Sardegna” commenta Andrea Cutispoto, Country Manager Italia “Questo nuovo punto vendita conferma il successo del format sull’isola e rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’espansione del marchio in Italia”.