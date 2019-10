Segariu. Le Vie del Grano: 13 ottobre 2019

Le Vie del Grano – Segui la spiga & Is tebaius a Segariu è la manifestazione organizzata dalla Pro Loco e che permetterà agli ospiti di visitare le case del paese dove le famiglie producono il pane con il lievito madre.

dalle ore 9.00 Forni Aperti: Visita alle case dove si potrà assistere e partecipare alle attività di panificazione e della produzione di pasta e dolci con l’utilizzo di semola di grano duro di Sardegna. Tutti i visitatori potranno ritirare nei punti informazione la mappa con l’indicazione delle case visitabili, che saranno contraddistinte da tre spighe esposte sull’uscio.

Quest’anno la sagra si svolgerà in concomitanza de is Tebaius, la manifestazione avrà come tema sa teba de Segariu, laboratorio, dimostrazioni.

Sarà possibile visitare la chiesa parrochiale di San Giorgio.

Presso la Biblioteca comunale: Bibliografia sul grano e mostra fotografica.

Presso il Centro di Aggregazione Sociale: mostra degli artisti di Segariu.

Presso il parco Sant’Antonio:

visita guidata al pozzo sacro e al nuraghe di Sant’Antonio – Museo dell’Argilla;

dalle ore 9:00 lavorazione e cottura del pane a frammentu nel forno a legna.

alle ore 10:00 Laboratori di pasta fresca per i bambini.

esposizione e laboratori di artigianato artistico a cura del comitato antichi mestieri.

alle ore 11:00 Laboratorio del formaggio per i bambini.

alle ore 13:00 pranzo a base di prodotti di semola di grano duro sardo e prodotti locali.

alle ore 16:00 lavorazione de su coccoi pintau.

alle ore 18:00 seconda lavorazione e cottura del pane a frammentu nel forno a legna.

alle ore 15:00: riprenderanno le visite alle case private.

alle ore 19:00: esibizione della Corale di Serri presso il parco di Sant’Antonio.

alle ore 22:00: concerto di chiusura di musica etnica.

Biglietto Unico: Pranzo e visite guidata €10,00