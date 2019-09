Ambiente

Unesco eleva a modello il progetto di sostenibilità della Costiera Amalfitana

Piattelli: "La Costiera Amalfitana sulla traiettoria giusta per la sostenibilità". Ferraioli: "Imprese si uniscono per tutelare l'ambiente. Nel giorno dello sciopero mondiale, la Costiera citata a Roma come buona pratica. Il 7 Ottobre consegneremo a tutti gli studenti della Costiera ben 5.000 borracce in tritan, poi 20 case dell'acqua e poi ancora, nei prossimi mesi, inizieremo a installare 35 colonnine per auto elettriche. In Costiera aumento dei posti letto del 205%". Miccio: "Quello che sta accadendo in Costiera è la vera novità. Area Marina Protetta, Parco Monti Lattari e Costiera fanno rete per l'ambiente".